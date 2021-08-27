ДТП в Херсонской области: от удара машины слетели в кювет, есть жертвы (фото)

ДТП в Херсонской области: от удара машины слетели в кювет, есть жертвы (фото)

На месте аварии погибла 40-летняя женщина.

На автодороге "Марьянское — Берислав" произошло смертельное ДТП. Столкнулись две легковые машины, пассажирка одной из них погибла.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Полицейские предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем "Опель Вектра", который двигался впереди и с нарушением совершал маневр поворота налево.

От удара оба автомобиля вылетели в кювет, где "ВАЗ" перевернулся. На месте погибла 40-летняя пассажир "ВАЗа". Водитель этого же автомобиля и две пассажирки получили травмы. Все пострадавшие живут в Криворожском районе Днепропетровской области.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе 19-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением. Машину занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся.

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