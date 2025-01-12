ДТП в Хмельницкой области: водитель переехал сидевшего на дороге мужчину

Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В селе Антонины Хмельницкого района произошло ДТП. В результате наезда легковушки погиб 50-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Авария произошла на трассе сообщением Староконстантинов – Антонины.

По данным следствия, 26-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2109" сбил сидевшего на проезжей части 50-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет заключения. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Напомним, в Черкасской области легковушка влетела под грузовик, трое погибших.

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