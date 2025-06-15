ДТП в Хмельницкой области: стало известно, были ли в авто работники ТЦК

ДТП

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Автомобиль, попавший в ДТПв Изяславе (Хмельницкая область), не принадлежит военнослужащим Шепетовского района.

Об этом рассказали в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК и СП на странице Facebook.

В сети распространяется ложная информация о том, что автомобиль, который попал в дорожно-транспортное происшествие в городе Изяслав Шепетовского района, якобы принадлежит военным Шепетовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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Официально сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Ни транспортное средство, ни военнослужащие, которые фигурируют в видеоматериалах, не имеют никакого отношения к Шепетовскому районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве микроавтобус ТЦК, который перевозил мобилизованных, попал в ДТП. В Киевском ТЦК утверждают, что аварию спровоцировал один из мобилизованных.