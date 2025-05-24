ДТП в Хмельницкой области: водитель отправил на тот свет своего брата

На месте аварии

Реклама

В Хмельницкой области 34-летний водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

«Мужчина превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате дорожного происшествия двоюродный брат водителя получил травмы, не совместимые с жизнью. Уровень алкоголя в крови водителя превышал норму почти в 6 раз», — говорится в сообщении.

Реклама

Он приговорен к 6 годам тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области двое детей разбились на мотоцикле.

А в Одесской области водитель совершила ДТП. Как следствие — разбитые автомобили и погибший водитель.