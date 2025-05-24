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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ДТП в Хмельницкой области: водитель отправил на тот свет своего брата

Мужчина сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и не справился с управлением. Водитель выжил, а его брат — нет.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

В Хмельницкой области 34-летний водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

«Мужчина превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате дорожного происшествия двоюродный брат водителя получил травмы, не совместимые с жизнью. Уровень алкоголя в крови водителя превышал норму почти в 6 раз», — говорится в сообщении.

Он приговорен к 6 годам тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами на пять лет.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области двое детей разбились на мотоцикле.

А в Одесской области водитель совершила ДТП. Как следствие — разбитые автомобили и погибший водитель.

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