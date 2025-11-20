ДТП в Ивано-Франковской области: водитель сбил человека и оставил умирать

Полиция выясняет все детали ДТП

Полицейские Ивано-Франковщины задержали водителя, совершившего смертельное ДТП и скрывшегося с места происшествия.

О деталях сообщили в полиции региона.

«Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, не оказал помощь, а скрылся с места аварии. Нарушитель задержан в процессуальном порядке. Продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля наехал на 56-летнего жителя села Белые Ославы, находившегося на проезжей части дороги. После столкновения вождь покинул место аварии, а пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия.

Во время оперативно-розыскных мероприятий на следующий день правоохранители установили и разыскали транспортное средство Honda CR-V с характерными для ДТП механическими повреждениями, а также личность водителя. Им оказался 27-летний житель Черновицкой области.

Следствие продолжается. Злоумышленнику грозит срок.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло серьезное ДТП. Один человек погиб, еще около восьми — травмированы.