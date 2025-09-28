ДТП в Кировоградской области: погибли дети

На месте аварии

В Кировоградской области в ДТП погибли двое несовершеннолетних — подростки 14 и 16 лет.

Об этом сообщили в полиции региона.

Авария произошла в селе Каменечье Головановского района.

«На одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW под управлением водителя 2001 г. р. и четырех пешеходов. В результате ДТП погибли два несовершеннолетних пешехода: 14-летняя девушка — на месте происшествия, а 16-летняя — от полученных травм во время транспортировки в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Двое взрослых пешеходов, 1958 и 1983 годов рождения, как указано, получили телесные повреждения.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

