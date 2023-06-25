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ДТП в Кировоградской области: полицейский отправил на тот свет трех девушек (фото)

ДТП в Кировоградской области: полицейский отправил на тот свет трех девушек (фото)

ДТП совершил нетрезвый полицейский

В салоне легковушки находились пять пассажиров – выпускники одной из местных школ.

Вблизи поселка Новгородка Кропивницкого района Кировоградской области в ДТП погибли трое 17-летних девушек. Автомобилем, в котором ехали девушки, управлял пьяный полицейский.

Об этом сообщили в полиции региона.

На месте происшествия стало известно, что за рулем находился полицейский одного из территориальных подразделений.

Три девушки погибли: двое на месте происшествия, одна скончалась в автомобиле скорой помощи. Еще трое пассажирок, в возрасте от 16 до 18 лет, госпитализировали. Водитель автомобиля в результате получил телесные повреждения. По предварительным данным, водитель был нетрезв.

Машина взлетела с трассы / ©
Машина взлетела с трассы

По данным следствия, водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Информацию о ДТП в ДБР передали безотлагательно.

Напомним, на Волыни произошло смертельное ДТП, погибли двое мужчин. Водитель автомобиля "ВАЗ-21124" допустил съезд с дороги, в результате чего авто столкнулось с деревом, а затем загорелось.

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