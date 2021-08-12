ДТП в Кировоградской области: водитель слетела в кювет и погибла

ДТП в Кировоградской области: водитель слетела в кювет и погибла

На месте смертельной аварии работали спасатели.

На автодороге возле с. Марьяновка произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль "Славута" слетел с дороги в кювет и перевернулся.

Об этом сообщили в ГСЧС Кировоградской области.

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В результате ДТП погибла женщина-водитель. Тело было заблокировано в изуродованной машине. Спасатели прибыли на место происшествия и деблокировали тело погибшей.

Также было проведено обесточивание автомобиля.

Напомним, во Львовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус: три человека в тяжелом состоянии.

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