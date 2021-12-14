ДТП в Луцке: 16-летнего водителя, сбившего на "зебре" 6 человек, отправили под домашний арест

Сам подросток в суде уверял, что ничего не помнит.
В Луцке несовершеннолетнему водителю автомобиля, который на пешеходном переходе сбил 6 человек, избрали меру пресечения. Суд отправил 16-летнего Дмитрия Р. под круглосуточный домашний арест
Об этом сообщает Volynpost.
Судья Анатолий Марчук принял решение о круглосуточном домашнем аресте на два месяца. Подростку запрещено покидать жилье круглосуточно, кроме часов обучения в профессиональном техническом училище.
Отмечается, что сам подозреваемый и его защитница также не возражали об удовлетворении ходатайства о домашнем аресте. Ходатайство о домашнем аресте поддержала и представитель прокуратуры.
"Я не помню ничего. Я помню только, уже когда лежал у машины и меня ногами били. У меня синяки не от ДТП", — сказал на суде Дмитрий Р.
В свою очередь мать парня в суде попросила прощения у пострадавших и рассказала, что практики вождения у парня не было, ведь автомобиль ему не давали.
"Я не знаю, как это объяснить. Надо сделать все, чтобы была живая мама детей (39-летняя пострадала, — ред.). Никто не имеет права забирать маму у детей. Я никому не желаю пережить то, что я пережила за эти три дня", — сказала Анна Ильчук.
Женщина рассказала, что отец парня сейчас находится на заработках. Говорит, что практики в вождении у ее 16-летнего сына не было, только играл в компьютерные игры, где ездил на машине. Анна уверяет, что семья не будет возражать против справедливого наказания для сына.
Кроме Дмитрия у женщины еще двое детей.
Напомним:
- В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Теперь женщина в областной больнице в критическом состоянии. Она до сих пор находится в коме в реанимации. В другой, детской больнице, находится 5-летний сын потерпевшей. Его жизни, по словам медиков, нет угрозы.
- Как известно, 16-летний виновник ДТП катался вместе с двумя друзьями, сидевшими в салоне авто. Нарушителям 15 и 16 лет, вместе в авто они носились по городу и свои развлечения снимали на видео.