ДТП в Луганской области: водитель влетел в электроопору и оставил без света сотни домов (фото)

Водитель доставлен в больницу после аварии.
В городе Сватово (Луганская область) полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался водитель. Мужчина наехал на электроопору.
Об этом сообщили в полиции Луганской области.
Предварительно полицейские установили, что 66-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Машина перевернулась на бок и влетела на территорию частного домовладения.
Из-за ДТП обесточены около 100 частных домов и один магазин. Сейчас работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.
Водитель госпитализирован в районную больницу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".
Фото: Татьяна Погукай\Facebook
Напомним, в Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека.