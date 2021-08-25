ДТП в Луганской области: водитель влетел в электроопору и оставил без света сотни домов (фото)

ДТП в Луганской области: водитель влетел в электроопору и оставил без света сотни домов (фото)

Водитель доставлен в больницу после аварии.

В городе Сватово (Луганская область) полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором травмировался водитель. Мужчина наехал на электроопору.

Об этом сообщили в полиции Луганской области.

Предварительно полицейские установили, что 66-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. Машина перевернулась на бок и влетела на территорию частного домовладения.

Из-за ДТП обесточены около 100 частных домов и один магазин. Сейчас работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Водитель госпитализирован в районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Фото: Татьяна Погукай\Facebook

Напомним, в Николаеве, на проспекте Богоявленском, столкнулись мотоцикл и автомобиль "ВАЗ-2108". Пострадали два человека.

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