ДТП в Николаевской области: фура протаранила колонну военной техники, есть пострадавший (видео)

В результате аварии получил телесные повреждения военнослужащий, повреждены три военных машины.
На трассе Одесса – Мелитополь, возле поворота в с. Луч Николаевской области, 15 февраля, грузовой автомобиль ДАФ выехал с проезжей части на обочину, где остановилась военная колонна.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области, пишет "Укринформ".
"На автодороге Одесса-Мелитополь, вблизи поворота в с. Луч Николаевской области, около 12:30 водитель (1958 года рождения) автомобиля ДАФ совершил выезд с проезжей части на обочину, где остановилась колонна военных грузовиков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП телесные повреждения средней тяжести получил военнослужащий 2003 года рождения, стоявший впереди одной из машин. Также три военных автомобиля получили механические повреждения.
Напомним:
В Киеве на Харьковской площади грузовик военных протаранил два автомобиля, пострадал ребенок. Авария произошла на перекрестке проспекта Бажана и Харьковской площади.
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