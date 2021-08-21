ДТП в Николаевской области: водитель выжил после столкновения с фурой, но погиб под колесами автобуса

ДТП в Николаевской области: водитель выжил после столкновения с фурой, но погиб под колесами автобуса

Мужчина от полученных телесных повреждений погиб на месте.

На автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" — в селе Дорошовка — произошла дорожно-транспортная авария. Столкнулись "ГАЗель" и грузовик DAF.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

После столкновения водитель "ГАЗели" вышел из своего транспортного средства на проезжую часть, где в этот момент позади в своей полосе движения двигался пассажирский автобус MAN.

Увидев на своей полосе движения поврежденный автомобиль "ГАЗель", водитель автобуса применил торможение, но не смог избежать столкновения с микроавтобусом, при этом совершив наезд 31-летнего водителя "ГАЗели", который перебегал дорогу от своего автомобиля в направлении правой обочины.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

В результате водитель автомобиля "ГАЗель" от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

Напомним, в Одесской области 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

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