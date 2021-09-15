ДТП в Одессе: мотоциклиста от удара отбросило на встречную полосу

ДТП в Одессе: мотоциклиста от удара отбросило на встречную полосу

Пострадавшего доставили в больницу.

В Одессе на углу улиц Посмитного и Генуэзской произошла авария — в больницу доставлен водитель мотоцикла.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.

Водитель автомобиля Volkswagen, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении мотоциклу, который двигался по улице Генуэзской.

Отмечается, что от удара мотоцикл отбросило на автомобиль "ВАЗ", который двигался во встречном направлении. Мотоциклиста доставили в больницу.

Напомним, в Вознесенске 27-летний водитель, управляя мотоциклом Suzuki по улице Центральной, не справился с управлением и совершил столкновение с бордюром.

Также в Запорожье двое 11-летних мальчиков попали в ДТП на квадроцихлах.

Новости Украины: во Львове мотоциклист без водительских прав заработал штрафов почти на 5000 гривен

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку