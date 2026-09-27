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- Украина
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В Одессе произошло ДТП с участием 5 автомобилей: пострадали копы и военные ТЦК (фото)
Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, а водитель задержан.
В Одессе произошла массовая авария. Столкнулись пять автомобилей — получили травмы пять человек.
Об этом сообщили в полиции.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла, когда полицейские и работники ТЦК осуществляли меры по оповещению на мобильном блокпоста.
«52-летний иностранец, ехавший автомобилем BMW со стороны железнодорожного вокзала, столкнулся с четырьмя стоявшими в пробке автомобилями. В результате аварии от наезда пострадали двое полицейских и трое военных, получили повреждения пять автомобилей», — говорится в сообщении.
Все пять пострадавших доставлены в медицинское учреждение, устанавливается степень тяжести полученных ими телесных повреждений.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и проверяют участников на состояние опьянения. После этого события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация, информируют в полиции.
Напомним, в Одесской области в ДТП погибли трое мужчин — водитель не справился с управлением.