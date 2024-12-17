ДТП в Одессе: водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на военного Нацгвардии

Все пострадавшие доставлены в больницу.
В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Ford столкнулся с автомобилем Honda, остановившимся перед ним для предъявления документов военнослужащему НГУ.
Удар отбросил Ford в сторону, после чего он наехал на гвардейца. В результате аварии травмы получили водители обоих автомобилей, а также 27-летний пассажир Ford и 37-летний военнослужащий. Всех пострадавших доставили в больницу с разными травмами.
Напомним, 26 мая в Киеве судья Алексей Тандыр на блокпоста сбил военного Нацгвардии Вадима Бондаренко.
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