ДТП в Одессе: водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на военного Нацгвардии

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля Ford столкнулся с автомобилем Honda, остановившимся перед ним для предъявления документов военнослужащему НГУ.

Удар отбросил Ford в сторону, после чего он наехал на гвардейца. В результате аварии травмы получили водители обоих автомобилей, а также 27-летний пассажир Ford и 37-летний военнослужащий. Всех пострадавших доставили в больницу с разными травмами.

Напомним, 26 мая в Киеве судья Алексей Тандыр на блокпоста сбил военного Нацгвардии Вадима Бондаренко.

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