ДТП в Одессе: водитель влетел в отбойник, машина загорелась от удара (фото)

Молодой водитель не пострадал.
В Одессе 19-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением.
Как сообщили в патрульной полиции Одессы, машину занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся.
Пострадавших людей нет. На водителя составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.
Ранее сообщалось, что в Луганской области мужчина наехал на электроопору. Машина перевернулась на бок и влетела на территорию частного домовладения.
Из-за ДТП были обесточены около 100 частных домов и один магазин.