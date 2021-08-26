ДТП в Одессе: водитель влетел в отбойник, машина загорелась от удара (фото)

ДТП в Одессе: водитель влетел в отбойник, машина загорелась от удара (фото)

Молодой водитель не пострадал.

В Одессе 19-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением.

Как сообщили в патрульной полиции Одессы, машину занесло и отбросило на отбойник. После удара автомобиль загорелся.

Пострадавших людей нет. На водителя составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.

facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

Ранее сообщалось, что в Луганской области мужчина наехал на электроопору. Машина перевернулась на бок и влетела на территорию частного домовладения.

Из-за ДТП были обесточены около 100 частных домов и один магазин.

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