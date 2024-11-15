ДТП в Одесской области: мужчина отправил на тот свет родного брата

В Одесской области произошло смертельное ДТП. Виновник получил 8 лет заключения.

Об этом сообщили в полиции региона.

"41-летний житель Курисовской громады, находясь за рулем автомобиля Toyota, превысил разрешенную скорость движения, не справился с управлением и въехал в электроопору. В результате погиб 36-летний брат водителя, находившийся на пассажирском сиденье, а самого водителя госпитализировали с ушибами и переломом голени. Проверка на опьянение показала, что он сел за руль нетрезвым", — говорится в сообщении.

Мужчина, пытаясь избежать ответственности, уверял, что якобы именно его погибший брат управлял автомобилем. Впрочем, следователи доказали его причастность к смертельной аварии.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Хмельнитчине погибли молодые супруги.

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