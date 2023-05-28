ДТП в Одесской области: подростки на мотоцикле влетели в забор, выжили не все

В Одесской области 16-летний подросток, находясь в нетрезвом состоянии, вместе с 14-летним пассажиром врезались в забор частного дома.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате последний получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался в карете "скорой". Старшего по возрасту парня доставили в больницу, где ему диагностировали ушибы, ссадины, политравму.

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В рамках производства полицейские назначили ряд экспертиз. Транспортное средство поместили на арестплощадку. Водителя правоохранители задержали в процессуальном порядке.

Ранее стало известно, что на Тернопольщине вблизи села Горинка Кременецкого района на автодороге М19 произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и автобус, совершавший маршрут "Ровно-Черновцы". Погибли два человека.

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