ДТП в Одесской области: в одно мгновение погибли женщина с двумя детьми

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

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В Одесской области произошло смертельное ДТП. 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

Об этом сообщили в полиции региона.

«В автомобиле с мужем находилась 41-летняя жена и трое их детей 4-х месяцев, 12-ти и 15-ти лет. Женщина с младенцем и старшим ребенком погибли. 12-летний ребенок с отцом госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

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На месте работали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП областной полиции, сотрудники территориального подразделения полиции и ГСЧС.

Напомним, в Харьковской области водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок. Мужчина не смог пережить потерю родных.