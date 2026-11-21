На месте аварии

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В Одесской области произошло смертельное ДТП. После столкновения двух автомобилей Mercedes выехал на тротуар, сбил 25-летнюю девушку и врезался в гараж частного дома.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По данным правоохранителей, водитель Mercedes-Benz ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустил Opel Vivaro.

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«После столкновения Mercedes выехал за пределы проезжей части, сбил пешеходку на тротуаре и врезался в гараж частного домовладения. Медики госпитализировали девушку и водителя Opel Vivaro с травмами разной степени тяжести. Впоследствии 25-летняя пешеход скончалась в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии

Водитель Mercedes-Benz имел признаки опьянения. В то же время мужчина отказался проходить соответствующее признание.

Полицейские задержали водителя. Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кировоградской области произошло смертельное ДТП — водитель легковушки выехал на встречную полосу. В результате аварии погиб он и его пассажирка.

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