ДТП в Полтавской области: парень от удара "залетел" на капот машины

Полиция выясняет обстоятельства аварии.
В городе Гребенка, Лубенского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал подросток.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на 14-летнего парня, когда тот переходил дорогу по зебре.
От удара подросток попал на капот автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция Лубенщины.
Напомним, на трассе Одесса-Рени автомобиль Ford наехал на 60-летнего мужчину. По словам водителя, он не заметил человека, лежащего на проезжей части.