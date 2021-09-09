ДТП в Полтавской области: парень от удара "залетел" на капот машины

ДТП в Полтавской области: парень от удара "залетел" на капот машины

Полиция выясняет обстоятельства аварии.

В городе Гребенка, Лубенского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал подросток.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "ВАЗ" наехал на 14-летнего парня, когда тот переходил дорогу по зебре.

От удара подросток попал на капот автомобиля. Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция Лубенщины.

Напомним, на трассе Одесса-Рени автомобиль Ford наехал на 60-летнего мужчину. По словам водителя, он не заметил человека, лежащего на проезжей части.

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