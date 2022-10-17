ДТП в Ровенской области: мертвого водителя доставали из автомобиля спасатели (фото)

В Ровенской области 20-летний водитель легкового автомобиля Volkswagen B5 не справился с управлением и въехал в дерево.

В Ровенской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля, который не справился с управлением и врезался в дерево.

Об этом 17 октября сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Авария произошла на грунтовой дороге между селами Яцковичи и Виля Ровенского района.

"На месте происшествия установили, что водитель легковушки Volkswagen B5 не справился с управлением и въехал в придорожное дерево. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело водителя, 20-летнего жителя села Липки, из изуродованного авто деблокировали спасатели", — сообщили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции в Ровенской области

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения правил безопасности дорожного движения по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Сквире Белоцерковского района Киевской области водитель сбил двух девочек, после чего пытался скрыться с места происшествия. Одна девочка погибла на дороге, другую пытались спасти, но она тоже не выжила.

Смертельное ДТП в Одесской области - погибли оба водителя

Читайте также: