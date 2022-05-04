ДТП в Ровенской области с 17 погибшими: все, что известно об ужасной аварии

В Ровенской области во вторник, 3 мая, столкнулись рейсовый автобус, микроавтобыл и бензовоз.

В результате масштабного ДТП погибли 17 человек, еще 12 получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

ТСН.ua собрал все, что сейчас известно об ужасной аварии.

Авария произошла около 19:20 вблизи села Сытнэ Дубенского района Ровенской области. В 20:13 пожар, возникший в результате ДТП, локализован, в 20:35 — ликвидирован.

Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком Mercedes, который вез цистерну с горючим.

От удара бензовоз выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус Neoplan. После столкновения фура съехала в кювет, где спустя мгновение взорвалась. Огнем уничтожены также автобус и микроавтобус.

Национальная полиция Ровенской области

Движение по автодороге "Киев-Чоп" на этом участке перекрыто полностью. Патрульные организовали объезд транспорта.

Автобус вез людей из Харькова

По предварительной информации, автобу направлялся по сообщению "Харьков-Згожелец" (Польша). В нем находились 35 пассажиров.

Погибшие

По информации ГСЧС, в настоящее время известно о 17 погибших. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что жертв может быть больше.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что следователями полиции найдены 27 останков погибших. 27-й - погибший водитель микроавтобуса, который по предварительной версии и стал виновником трагедии.

В Ровенской области столкнулись автобус, микроавтобус и бензовоз: погибли 17 человек (8 фото)

Пострадавшие

По данным Геращенко, из 38 пассажиров автобуса уцелело только 12 человек. Выжил, но в тяжелом состоянии водитель бензовоза.

Глава Ровенской ОВА сообщил о 12 пострадавших. Их доставили в больницы городов Ровно (тех, кто в самом тяжелом состоянии), Дубно и Радивилов.

Самое масштабное ДТП в Украине за последнее десятилетие

Аварию в Ровенской области Антон Геращенко назвал "самой масштабной трагедией на дорогах Украины за последнее десятилетие".

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

dtp.kiev.ua

Ранее сообщалось, что в Польше бус с украинцами взлетел с трассы и упал в озеро, есть жертва.

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