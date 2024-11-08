ДТП в Ровенской области: водитель утопил в реке свой автомобиль и родственника

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Между селами Слободка и Межирич Острожской громады произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки не справился с управлением и съехал в реку, в результате чего погиб его 27-летний пассажир.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По словам 30-летнего водителя Audi, он не справился с управлением, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения и съехал в реку.

"Мужчина смог самостоятельно выбраться из салона авто, однако находившийся на пассажирском сиденье его 27-летний родственник погиб. Спасатели достали его тело", — отметили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 УК (нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие смерть потерпевшего) и устанавливают все обстоятельства происшествия. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, селе Буштыно произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус.

Читайте также: