ДТП в Тернопольской области: от удара водитель вылетел из автомобиля и погиб

Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Жуткое ДТП произошло на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская. На месте аварии работали правоохранители и медики.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
"На трассе не разминулись автомобили "ВАЗ" и Mercedes-Benz Sprinter. В результате удара 55-летний водитель легкового авто вылетел из салона и погиб на месте происшествия. В момент ДТП в легковом авто находились два пассажира. Одна из женщин получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали", — говорится в сообщении ведомства.
Водитель буса вызвал все экстренные службы. Решается вопрос об открытии производства согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, во Львовской области квадроцикл упал в реку, погиб ребенок.
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