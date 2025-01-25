ДТП в Тернопольской области: от удара водитель вылетел из автомобиля и погиб

Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Жуткое ДТП произошло на трассе Тернополь-Львов-Рава-Русская. На месте аварии работали правоохранители и медики.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

"На трассе не разминулись автомобили "ВАЗ" и Mercedes-Benz Sprinter. В результате удара 55-летний водитель легкового авто вылетел из салона и погиб на месте происшествия. В момент ДТП в легковом авто находились два пассажира. Одна из женщин получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали", — говорится в сообщении ведомства.

Водитель буса вызвал все экстренные службы. Решается вопрос об открытии производства согласно части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области квадроцикл упал в реку, погиб ребенок.

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