ДТП в Тернопольской области: во время столкновения автомобилей погибли две женщины (фото)

В Тернопольской области в результате столкновения с грузовиком DAF погибла водитель Hyundai и его пассажирка.

Об этом сообщили в полиции региона.

ДТП произошло на автодороге вблизи села Подлесцы Кременецкого района. 39-летняя жительница села Колосова за рулем автомобиля Hyundai Tucson, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении грузовому автомобилю DAF.

Фото: ГУ НП Тернопольской области

В результате аварии водитель внедорожника и 36-летняя пассажирка погибли на месте. Водитель грузовика с травмами госпитализирован в больницу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УКУ.

Напомним, в Ровенской области автоцистерна врезалась в блокпост, погиб полицейский.

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