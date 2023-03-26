ДТП в Винницкой области: мертвый водитель и разбитый автомобиль (фото)

Мужчина погиб на месте, а его пассажир попал в больницу.

Вблизи села Яришевка Томашпольской территориальной громады произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Винницкой области.

По предварительным данным, автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился 30-летний водитель, съехал с проезжей части дороги в кювет. От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. Его 43-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Погибшего и травмированного спасатели деблокировали с автомобиля с помощью спецоборудования.

Напомним, в Чернигове произошло смертельное ДТП — погибли два человека. Водитель легковушки врезался в маршрутку.

Ужасное ДТП на трассе Одесса-Рени: есть погибшие и километровые пробки

Читайте также: