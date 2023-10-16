ДТП в Винницкой области: во время столкновения автомобилей погибли мать и сын (фото)

Один из водителей выехал на встречную полосу.

В Винницкой области, в Гайсинском районе, произошло ДТП. Погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

По предварительной информации следствия, 53-летний водитель автомобиля SsangYong Korando выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Reault Trafic.

В результате аварии двое пассажиров SsangYong Korando – 50-летняя женщина и ее 27-летний сын погибли на месте происшествия. Водитель внедорожника и его 16-летний сын с травмами доставлены в медицинское учреждение.

39-летний вождь Reault Trafic и его 38-летняя жена получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

На месте аварии / Фото: ГУ НП в Винницкой области

По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на трассе в Дрогобыче произошло смертельное ДТП. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо получили травмы разной степени тяжести.

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