ДТП в Винницкой области: один мужчина сгорел заживо, другой умер в больнице

На месте аварии / © Национальная полиция Винницкой области

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Вблизи села Коростовцы произошло жуткое ДТП — погибли два человека.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

«По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего легковой автомобиль загорелась. В результате ДТП 43-водитель погиб на месте происшествия, его 40-летний пассажир скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

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По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).

Напомним, в Хмельницкой области во время столкновения автомобилей погиб 11-летний мальчик.