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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ДТП в Винницкой области: один мужчина сгорел заживо, другой умер в больнице

В Винницкой области на трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии / © Национальная полиция Винницкой области

Вблизи села Коростовцы произошло жуткое ДТП — погибли два человека.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

«По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего легковой автомобиль загорелась. В результате ДТП 43-водитель погиб на месте происшествия, его 40-летний пассажир скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).

Напомним, в Хмельницкой области во время столкновения автомобилей погиб 11-летний мальчик.

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