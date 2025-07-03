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- Украина
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ДТП в Винницкой области: один мужчина сгорел заживо, другой умер в больнице
В Винницкой области на трассе водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице от полученных травм.
Вблизи села Коростовцы произошло жуткое ДТП — погибли два человека.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
«По предварительной информации следствия, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего легковой автомобиль загорелась. В результате ДТП 43-водитель погиб на месте происшествия, его 40-летний пассажир скончался в больнице», — говорится в сообщении ведомства.
По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).
Напомним, в Хмельницкой области во время столкновения автомобилей погиб 11-летний мальчик.