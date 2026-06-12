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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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81
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ДТП в Винницкой области: столкнулись автомобиль и скутер, погиб ребенок

В результате аварии водитель скутера погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля осведомлен — он трезв.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте ДТП

На месте ДТП

В Винницкой области из-за ДТП погиб 14-летний подросток, который управлял скутером и столкнулся с легковым автомобилем.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

По данным полиции, столкнулись автомобиль Hyundai, которым управлял 30-летний мужчина, и скутер Honda, за рулем которого находился 14-летний подросток.

«В результате аварии водитель скутера погиб на месте происшествия. Водитель автомобиля осведомлен — он трезв».

Правоохранители расследуют аварию как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека, часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — до 8 лет заключения.

Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. В результате столкновения на перекрестке погиб пешеход.

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Дата публикации
Количество просмотров
81
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