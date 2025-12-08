ДТП во Львовской области: грузовик влетел в микроавтобус с людьми (фото)

На месте аварии

На Львовщине произошло ДТП — на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус. Девять человек травмировались.

Об этом сообщили в полиции региона.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузовика Scania, которым управлял 48-летний львовянин, и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito под управлением 24-летнего жителя одного из сел Яворивского района.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», — отметили в ведомстве.

На месте ДТП

По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

