Украина
226
1 мин

ДТП во Львовской области: грузовик влетел в микроавтобус с людьми (фото)

Во Львовской области, по версии полиции, на трассе не разминулись грузовик и микроавтобус.

Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии

На Львовщине произошло ДТП — на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус. Девять человек травмировались.

Об этом сообщили в полиции региона.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузовика Scania, которым управлял 48-летний львовянин, и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito под управлением 24-летнего жителя одного из сел Яворивского района.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», — отметили в ведомстве.

На месте ДТП

На месте ДТП

По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в Черниговской области комбайн врезался в легковушку — погибла водитель.

Дата публикации
Количество просмотров
226
