- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 226
- Время на прочтение
- 1 мин
ДТП во Львовской области: грузовик влетел в микроавтобус с людьми (фото)
Во Львовской области, по версии полиции, на трассе не разминулись грузовик и микроавтобус.
На Львовщине произошло ДТП — на трассе столкнулись грузовик и микроавтобус. Девять человек травмировались.
Об этом сообщили в полиции региона.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузовика Scania, которым управлял 48-летний львовянин, и микроавтобуса Mercedes-Benz Vito под управлением 24-летнего жителя одного из сел Яворивского района.
«В результате ДТП водитель микроавтобуса и восемь его пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения», — отметили в ведомстве.
По этому факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.
