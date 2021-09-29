ДТП во время погони: в Днепре патрульные преследовали грабителя и наехали на пешехода

ДТП во время погони: в Днепре патрульные преследовали грабителя и наехали на пешехода

Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмой ноги.

В Днепре правоохранители, которые гнались на служебном авто за мотоциклистом, наехали на женщину.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

Как стало известно, происшествие случилось вечером 28 сентября в Соборном районе города, когда полицейские отрабатывали вызов об ограблении. На проспекте Героев правоохранители обнаружили мужчину на мотоцикле, подходящего под ориентировку. Копы подали сигнал о том, что ему необходимо остановиться. Однако водитель его проигнорировал и попытался скрыться.

"Он создавал аварийные ситуации, ехал по тротуарам и подвергал опасности других участников дорожного движения. В какой-то момент инспекторы потеряли правонарушителя из поля зрения, но очевидцы указали им, что тот проехал в арку одного из домов. Полицейские направились туда, подавая звуковые сигналы во время движения. Заехав в арку, инспектор не успел вовремя сманеврировать и зацепил транспортным средством женщину, которая в это время шла", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции области.

В результате чего женщина получила травму ноги. Впоследствии ее госпитализировали медики. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали инцидента.

Напомним, что в Днепре 20-летний парень жил в заброшенной машине, забитой всяким мусором. Днем 27 сентября гражданин умер.

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