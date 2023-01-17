ДТП возле Львова с маршруткой, в которой было почти 40 пассажиров: что известно о жуткой аварии

В момент аварии в автобусе находились 38 пассажиров.
Количество пострадавших в результате столкновения грузовика "МАН" и маршрутки "БАЗ" в Гамалеевке, недалеко от Львова, возросло до более 30. Два человека — в тяжелом состоянии.
Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Точную цифру пострадавших пока назвать не могу, поскольку 21 человек в медучреждения доставили каретами скорой медицинской помощи, еще ориентировочно 10 человек помогли доставить люди, которые проезжали мимо места аварии", — написал глава Львовщины.
По его словам, к моменту аварии в автобусе находились 38 пассажиров.
Козицкий добавил, что движение на этом участке дороги затруднено – на месте аварии работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации происшествия", — подчеркнул чиновник.
Напомним, 17 января в селе Гамалеевка произошла масштабная авария с участием автобуса и грузика, в результате чего пострадали не менее 20 человек. Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, с грузовиком столкнулся пригородный автобус №222 сообщением Львов – Акимов.
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