ДТП возле Львова с маршруткой, в которой было почти 40 пассажиров: что известно о жуткой аварии

Количество пострадавших в результате столкновения грузовика "МАН" и маршрутки "БАЗ" в Гамалеевке, недалеко от Львова, возросло до более 30. Два человека — в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Точную цифру пострадавших пока назвать не могу, поскольку 21 человек в медучреждения доставили каретами скорой медицинской помощи, еще ориентировочно 10 человек помогли доставить люди, которые проезжали мимо места аварии", — написал глава Львовщины.

По его словам, к моменту аварии в автобусе находились 38 пассажиров.

Козицкий добавил, что движение на этом участке дороги затруднено – на месте аварии работают следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, также решается вопрос правовой квалификации происшествия", — подчеркнул чиновник.

Напомним, 17 января в селе Гамалеевка произошла масштабная авария с участием автобуса и грузика, в результате чего пострадали не менее 20 человек. Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, с грузовиком столкнулся пригородный автобус №222 сообщением Львов – Акимов.

Новости ТСН 19:30 за 17 января 2023 года | Новости Украины

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