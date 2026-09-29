К украинцам за границей обратились с важным предупреждением в МИД: что нужно знать

Место ДТП / Иллюстративный фото / © Национальная полиция Украины

Реклама

Если ДТП произошло во время поездки по одной из стран Евросоюза, прежде всего нужно позаботиться о безопасности, зафиксировать обстоятельства аварии и правильно обменяться данными с другими участниками.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Реклама

Что делать после ДТП в ЕС

Прежде всего, убедитесь, что вы и другие участники аварии находятся в безопасности. Если есть пострадавшие или необходимая помощь полиции, медиков или спасателей, звоните по телефону 112. Он работает во всех странах Европейского союза.

Реклама

После этого следует максимально детально зафиксировать обстоятельства ДТП. Сделайте фотографии места аварии, автомобилей и их повреждений. Также запишите государственные номерные знаки машин, данные других участников ДТП и при наличии свидетелей их контактные данные.

Водителям рекомендуют обменяться информацией. Следует получить имя и контакты другого участника аварии, данные автомобиля, а также информацию о страховом полисе. По возможности документы следует сфотографировать.

Если для оформления аварии используется сообщение о ДТП, то его следует заполнить вместе с другим участником.

Не спешите подписывать документы

Перед подписанием любых документов внимательно прочтите их содержание. Если вам неясен текст или вы не соглашаетесь с изложенными обстоятельствами, не подписывайте документ. В этом случае запросите перевод или разъяснение.

Реклама

После оформления ДТП нужно как можно скорее сообщить об аварии своей страховой компании. Ее контактные данные отмечены в страховом полисе. В дальнейшем необходимо следовать инструкциям страховщика.

Если в аварии есть пострадавшие, вы или ваши близкие попали в больницу, возникли проблемы с документами или другие сложные обстоятельства, советуют обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины.

Список украинских дипломатических учреждений за рубежом и подробные рекомендации по действиям в случае ДТП можно найти на сайте МИД Украины.

Напомним, европротокол можно оформить без полиции, если в ДТП участвовали только два автомобиля, никто не пострадал, повреждены только транспортные средства, оба имеют действующую автогражданку, водители трезвые и соглашаются об обстоятельствах аварии. Лимит убытков для оформления европротокола был отменен, а максимальная страховая выплата за имущественный ущерб по новым полисам составляет 250 тыс. грн. Оформить документ можно онлайн или на бумаге, после чего водители имеют право покинуть место ДТП.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров