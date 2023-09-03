Дубинский заявил, что готов быть поручителем Коломойского

Игорю Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Народный депутат Александр Дубинский заявил, что готов быть поручителем бизнесмена Игоря Коломойского, которому 2 сентября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом нардеп написал в Facebook.

"Могу открыто заявить о готовности поддержать Игоря Коломойского в суде и при необходимости выступить поручителем", — говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении СБУ, Коломойский получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209).

По материалам СБУ и БЭБ, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Напомним, Игорь Коломойский получил подозрение от СБУ и был арестован судом. ТСН.ua собрал все подробности дела.

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