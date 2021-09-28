Дубль пять: в Харькове снова переименовали проспект Григоренко-Жукова

Дубль пять: в Харькове снова переименовали проспект Григоренко-Жукова

Суд вновь отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета.

В Харькове продолжаются баталии за и против переименования проспекта Жукова-Григоренко. На этот раз апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции об отмене возврата проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции", — сообщил представитель истцов Владимир Рысенко.

Так, 24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекта Петра Григоренко имени маршала Жукова. Отдельные депутаты Харьковского горсовета обратились с административными исками в суд, о признании этого решения незаконным.

10 июня 2021 Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействительным пункт решение о переименовании проспекта.

Суд отменил переименование и в пятый раз.

Напомним, что в Харькове уже в четвертый раз проспекта возвращают старую советскую название. Суд в Харькове отменил решение о переименовании проспекта маршала Жукова в честь Петра Григоренко.

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