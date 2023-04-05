Дуда Кремлю: Вам больше никогда не удастся разделить и поссорить народы Украины и Польши

Президент Польши подчеркнул, что только Украина должна определять условия, при которых будет заключен мирный договор.

Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод войск российских агрессоров с территорий, признанных международным сообществом.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая в Королевском замке в Варшаве.

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Лидер Польши заявил, что нельзя допустить, чтобы Украина заключила "невыгодный" для нее мир, заключающийся в том, что Россия сможет сохранить за собой даже небольшую часть оккупированных территорий.

Дуда подчеркнул, что только Украина должна определять условия, при которых будет заключен мирный договор.

"Только Украина должна определять условия. Единственное требование — полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях над главами украинцев не может быть и речи", — заявил он. По словам Дуды, "если кто начинает такие разговоры, я спрашиваю: "Ты был в Бородянке? Бучи? Ирпени? Тогда поезжай и посмотри", — сказал президент Польши.

Он добавил, что западные союзники Украины будут стоять на страже мира, который определит Украина.

Он отметил, что Кремль не оставляет надежды ухудшить отношения между украинцами и поляками и натравить страны друг на друга по принципу разделяй и властвуй.

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"Сегодня они также пытаются, пугая поляков украинцами, а украинцев — поляками. Но им это не удастся. Именно поэтому сегодня мы вместе отсюда присылаем четкое послание Кремлю — вам не удастся нас поссорить, вам не удастся разделить нас, никогда больше", — подчеркнул. Дуда.

Кроме того, Дуда напомнил, что у Украины и Польши есть общая длинная история, объединяющая страны.

"Именно поэтому мы не боимся говорить о самых сложных страницах нашей истории. Мы продемонстрировали это совместным визитом во Львов на мемориал орлят и сечевых стрелков. У нас большая история, большая культура и большое прекрасное будущее", — добавил президент Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что его страна действительно братская страна для Украины. Он добавил, что Россия хочет рассорить наши государства.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша и Украина согласовали новый пакет военной помощи во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву.

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