Духовная независимость и амбициозный саммит НАТО: Зеленский обратился к украинцам

Президент отметил, что сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится.

Президент Владимир Зеленский вечером 4 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о самых важных событиях времени.

Международные контакты

Президент Зеленский:

Обратился к парламенту Чили

"Не важно, какое расстояние между нашими народами. Мы все равно ценим жизнь и защищаем международный порядок. Должны лишить РФ даже надежды на поддержку в Латинской Америке", – отметил он.

Обратился к губернаторам штатов США

Это впервые такое особое обращение именно к избранным гражданами представителям каждого штата. Глава государства поблагодарил их за поддержку

Поблагодарил премьер-министра Канады Джастин Трюдо за поддержку.

В частности, за финансовую помощь в объеме 2 миллиарда 400 миллионов канадских долларов, которые наш бюджет уже получил.

Говорил с Урсулой фон дер Ляен, президентом Еврокомиссии

"Наши шаги в евроинтеграции, наши совместные мероприятия, которые готовим. Новый санкционный пакет Евросоюза, который непременно должен продлить линию давления на Россию, давления, чтобы уменьшить ее террористический потенциал, ее угрозу", – отметил Зеленский.

Также сегодня продлена работа Независимой международной комиссии ООН, расследующей российские преступления против украинцев.

"Каждый такой международно-правовой шаг приближает окупантов к неизбежной, справедливой ответственности", — убежден глава государства.

НАТО

Президент подчеркнул, что сегодня произошло историческое событие для всей Европы – Финляндия становится 31-м членом НАТО. По его мнению, Альянс крепнет на восточном фланге.

"Российская агрессия однозначно доказывает: только коллективные гарантии, только превентивные гарантии могут быть надежными. Именно об этом мы всегда и говорили. Говорили и о скорости – скорость решений безопасности имеет значение. Сейчас видим, какой может быть скорость процедур", – сказал Зеленский.

Также он спрогнозировал, что саммит НАТО в этом году в Вильнюсе может быть "достаточно амбициозным".

"Будет день, когда и для нашей страны безопасность будет гарантирована", – убежден президент.

Ситуация на фронте

Президент постоянно находится в связи с нашими командующими. Сегодня состоялся специальный формат военного совещания. Генерал Сырский докладывал о Бахмуте, Главнокомандующем ВСУ Залужном и руководителе ГУР Буданов – об общей военной ситуации. Министерство обороны – по поставке боеприпасов и всего остального по потребностям наших защитников. Решения уже выполняются, заверил Зеленский.

"Я благодарю всех, кто в бою ради Украины! Авдеевка и Бахмут, Марьинка и Красногоровка, каждое горячее направление", – добавил он.

Духовная независимость

"Держим под контролем и внутреннюю ситуацию, в частности, относительно духовной независимости. Ее тоже гарантируем. Сломать Украину – ни извне, ни изнутри – ни у кого не получится", – подчеркнул Зеленский.

Помощь США

По словам Зеленского, США предоставляют пакет оборонной поддержки на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. В пакет войдут боеприпасы для HIMARS, ПВО, артиллерии.