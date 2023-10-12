"Духовника Путина" назначили главой РПЦ в Крыму вместо местного коллаборанта

Приближенный к Путину иерарх РПЦ переедет из Пскова в Крым.

Синод РПЦ во главе с Z-патриархом Кириллом назначил митрополита Тихона (Шевкунова), которого называют "духовником Путина", главой Крымской митрополии.

Об этом идет речь на сайте РПЦ.

Митрополита Тихона называли приближенным к Владимиру Путину и даже духовником российского диктатора. Хотя как РПЦ, так и сам Путин эту информацию не подтверждали и не опровергали.

Российское издание "Важные истории" писало, что, скорее всего, информация "относительно духовника — неправда, но с Путиным Тихон знаком еще с 1999 года, когда тот был директором ФСБ".

Как пишет "Главком", в своих интервью Шевкунов подхалимствует к Путину и называет диктатора "человеком совершенно иного масштаба", единственная задача которого — "спасать Россию". Также, по информации издания, иерарх близок к братьям Ротенберга и якобы крестил дочь главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Ранее в околоцерковных пабликах писали, что Тихон злоупотребляет алкоголем, однако эта информация не подтверждена.

Что интересно, Тихон в Крыму заменит местного коллаборанта митрополита Лазаря (Швеца), которого отправили на пенсию.

В январе 2023 года украинское гражданство Швеца приостановлено указом президента Зеленского. С 2014 года митрополит Лазарь ни разу публично не высказался против российской аннексии Крыма и поздравил "назначение" Сергея Аксенова гауляйтером Крыма.

Тем не менее вплоть до полномасштабного вторжения иерарх посещал Киев и формально принадлежал к УПЦ МП, пока патриарх Кирилл не решил "рейдернуть" епархии УПЦ Московского патриархата на оккупированных территориях.

Отметим, что, хотя УПЦ МП является составной частью РПЦ (иерархи УПЦ МП это отрицают), руководителей церковно-административных единиц – епархий на территории Украины назначал Онуфрий и синод УПЦ МП. Соответственно, украинские епархии по согласию Москвы подчинялись Онуфрию.

Однако сейчас Кирилл забрал епархии на оккупированных территориях в свое прямое подчинение.

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