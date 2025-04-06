Духовный советник Трампа назвал террором удар российской ракеты по Кривому Рогу

Пастор Марк Бернс в Кривом Роге

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Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс побывал на месте удара российской ракеты по Кривому Рогу и назвал этот обстрел террором.

«Вчера российская ракета обстреляла Кривой Рог, погибли 16 человек, в том числе 6 детей. Трагическая потеря невинных жизней», — написал он в воскресенье, 6 апреля, на платформе Х, опубликовав фото с места ракетного удара.

Марк Бернс считает, что весь мир должен осудить жестокость государства-агрессора.

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«Мир должен осудить эту жестокость и стать вместе с Украиной против такого террора. Вера — это выбор, а не чувство», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее пастор Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы своими глазами увидеть последствия преступлений российской армии против мирного населения Украины.