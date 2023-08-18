Думал, что мать пропала без вести в оккупации: 73-летней женщине с Донбасса помогли отыскать сына

С начала полномасштабного вторжения Евдокия Ивановна потеряла связь со своими родными и близкими. Имя родственников женщина припомнить не смогла.

В Хмельницкой области сотрудники миграционной службы помогли 73-летней переселенке найти сына.

Об этом сообщает Миграционная служба Хмельницкой области.

73-летняя Евдокия Ивановна Тушева в октябре прошлого года была эвакуирована с территории Донецкой области. Ее разместили в психоневрологическом интернате в Хмельницкой области. У пенсионерки не было ни одного документа.

С начала полномасштабного вторжения Евдокия Ивановна потеряла связь со своими родными и близкими. Имя родственников женщина припомнить не смогла.

Во время проведения процедуры идентификации личности сотрудники миграционной службы разыскали ее сына Александра. Для этого использовались ведомственные базы данных. Он считал свою мать пропавшей без вести в оккупации.

Сотрудники Хмельницкого отдела организовали видеосвязь для мамы с сыном. По их словам, мужчина был безгранично рад увидеть и услышать мать.

"Одновременно с этим миграционники установили и местонахождение документов Евдокии Ивановны, которые считались утраченными: паспорт гражданина Украины и пенсионное удостоверение. Как оказалось, их надежно хранила подруга-соседка старушки. Она согласилась прислать документы на адрес интерната", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 96-летняя женщина впервые получила загранпаспорт, чтобы поехать в Нидерланды.

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