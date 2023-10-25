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Думал, что он французский: во Франковске мужчина разгуливал с флагом России на одежде

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
4079
Время на прочтение
1 мин
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Думал, что он французский: во Франковске мужчина разгуливал с флагом России на одежде

Флаг РФ / Фото: Associated Press

Вызывать правоохранителей не пришлось.

В Ивано-Франковске мужчина нацепил на свой рукав эмблему с флагом РФ и разгуливал по городу. Это вызвало негодование у прохожих, поэтому они сняли и сожгли наклейку.

Об этом пишет "Эспрессо Запад".

Во Франковске мужчина разгуливал с флагом РФ

Во Франковске мужчина разгуливал с флагом РФ

Примечательно, что мужчина нашел интересное оправдание для своего поступка. По его словам, он считал это знамя французским. Впрочем, люди решили воспользоваться Google, чтобы продемонстрировать мужчине разницу между флагами России и Франции.

Напомним, правоохранители провели профилактическую беседу с ровенчанкой, которая вывесила у себя на балконе полотенце с гербом Северного флота России. Местные жители были возмущены и вызвали на место правоохранителей.

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Дата публикации
Просмотры
4079
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