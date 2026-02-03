Думал, что переел: неожиданная находка в кишечнике едва не стоила мужчине жизни

Врачи во Львове

Реклама

Украинец оказался в шаге от смерти из-за постороннего предмета в кишечнике, который врачи сначала приняли за большой желчный камень. Неожиданной причиной тяжелых осложнений оказалась персиковая косточка.

Об этом сообщает Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Основной текст

Григорий сначала обратился в районную больницу, где во время эндоскопии врачи обнаружили так называемый «желчный конкремент» — большой камень в просвете двенадцатиперстной кишки. Медики заподозрили желчный свищ и направили пациента во Львов.

Реклама

Во львовских медучреждениях мужчине провели дополнительные обследования — компьютерную томографию и повторную эндоскопию. Результаты указывали на холедоход оденальный свищ, однако все попытки получить образование были безуспешными. В конце концов, пациент обратился в Университетскую больницу.

За время, пока мужчина ездил между больницами, постороннее тело повлекло за собой частичную кишечную непроходимость, образование дивертикула и пролежень стенки кишки. Как следствие — нарушился отток желчи, у пациента развились механическая желтуха и холангит — опасные для жизни состояния.

«Мы видели на КТ, что у „конкремента“ есть нестандартная структура — с воздухом внутри. Но даже не предполагали, что это будет персиковая косточка. Это стало полной неожиданностью», — рассказал руководитель клиники хирургии Назар Була.

Впечатляет, но медики замечают: косточка могла находиться в кишечнике годами. Сам пациент уверяет, что в последнее время персиков не употреблял. Впрочем, как отмечают врачи, промедление могло привести к перитониту с роковыми последствиями.

Реклама

Мужчине провели малоинвазивное эндоскопическое вмешательство: постороннее тело получили через рот без разрезов, параллельно ликвидировали воспаление желчных протоков и установили билиарный стент. Операция длилась менее часа, а восстановление прошло быстро.

Медики призывают украинцев не игнорировать тревожные сигналы организма — даже на первый взгляд мелкая проблема может представлять смертельную угрозу.

Ранее во Львове врачи провели сложную нейрохирургическую операцию. Они успешно удалили опасную опухоль из головного мозга 2-месячной Оливии. По словам медиков, это была совсем нетипичная операция.

Опухоль локализовалась в правом боковом желудочке мозга. Это делало вмешательство чрезвычайно рискованным из-за близости к структурам, отвечающим за движения, и высокому кровоснабжающему риску. Операция нуждалась в максимальной точности и тщательной подготовке, поскольку даже незначительная ошибка могла привести к серьезным осложнениям.

Реклама

Мама Оливии поделилась, что после операции ребенок восстанавливается и развивается хорошо.