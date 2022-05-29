Думал только о себе лично: Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Думал только о себе лично: Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Президент Зеленский 29 мая впервые с визитом выехал за пределы Киевской области и посетил Харьков и Харьковскую область.

Президент Владимир Зеленский 29 мая посвятил свое традиционное видеообращение четырем городам Украины: Харькову, Киеву, Северодонецку и Кривому Рогу.

В частности, сегодня он посетил Харьков – и сам город, и передовые позиции украинских военных в области.

"Харьков пережил страшные удары оккупанто. Черные, обожженные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север – туда, откуда била российская артиллерия. Откуда прилетала российская боевая авиация. Они смотрят на Россию. И у них сейчас, как в зеркале, российское государство может увидеть себя. Увидеть, сколько всего оно проиграло за эти 95 дней полномасштабной войны против Украины", – отметил глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что Россия уже проиграла не только битву за Харьков, не только битву за Киев и север нашей страны.

"Она проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Они все сгорели. В частности, и там, на Салтовке (микрорайон Харькова. — Ред.).

В Харькове президент провел совещание с руководством области и города.

"У них сотрудничество на сто процентов – армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины", – отметил он.

Президент уволил главу СБУ области Романа Дудина.

"За то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", — объяснил глава государства.

Зеленский напомнил, что треть Харьковщины до сих пор под оккупацией и заверил, что всю территорию обязательно освободят.

Также перед поездкой он подписал указ о награждении украинских защитников и защитниц. 222 участника боевых действий отмечены государственными наградами. Часть наград из этого указа и других ранее подписанных президент вручил во время поездки.

Кроме того, глава государства обсудил с местными властями послевоенное восстановление Харькова и Харьковской области.

"Должны применить только передовые идеи, только современные технологии при восстановлении. В частности, и технологии безопасности. И лучшие предложения от наших партнеров. Как и Харьков, так и все другие города и общины нашей страны, которые затронула война, должны сделать такими, чтобы они выглядели наиболее современно в Европе", — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский назвал первую мишень для России и рассказал о боях в Северодонецке.

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