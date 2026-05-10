"Думала, не выживу": история 77-летней бабушки, которую считали погибшей после удара РФ

Бабушка, которую спасли бойцы

77-летнюю Антонину Хорунжу, которую считали погибшей после вражеского удара, удалось спасти благодаря украинским военным. После года разлуки женщина наконец-то смогла увидеться со своей внучкой.

Об этом сообщает Третий армейский корпус.

Дата публикации 12:44, 10.05.26

По словам семьи, после обстрела они были уверены, что бабушка погибла под завалами. Однако впоследствии внука случайно узнала ее на видео эвакуации, обнародованном военными Третьего армейского корпуса.

Эвакуацию Антонины Павловны производили бойцы 60-й отдельной механизированной бригады с применением наземного роботизированного комплекса.

Сама женщина рассказала, что во время спасения получила травмы и пережила чрезвычайно тяжелый путь.

«Я очень часто падала. А ветер такой… И дождь, и снег. Молила Бога, чтобы выжить. Думаю: „Я дойду, как-нибудь, долезу“, — вспоминает Антонина Хорунжа.

Она также призналась, что не ожидала такого внимания к своей истории и счастлива, что смогла снова увидеть родных после года неизвестности.

Как мы писали, в Донецкой области 77-летнюю женщину спасли из-под обстрелов с помощью наземного роботизированного комплекса. Военные 60-й ОМБр обнаружили ее в зоне, где продолжался вражеский огонь. Для эвакуации был использован робот, который безопасно вывез женщину с опасной территории. Операцию проводили бойцы подразделения беспилотных систем Cerberus. Эвакуация произошла под неизменной опасностью обстрелов.

