ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
348
Время на прочтение
1 мин

"Думала, расстреливать везут": освобожденная из белорусской неволи украинка не сдержала эмоций (видео)

В марте прошлого года 16-летняя Мария была задержана в Беларуси и обвинена якобы в «терроризме».

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мария Мисюк

Мария Мисюк / © скриншот с видео

Освобожденная из белорусской неволи 18-летняя Мария Мисюк до последнего момента не знала, что сегодня, 22 ноября, она вернется в Украину.

Об этом говорится в видео, которое опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Я думала, что меня в лес расстреливать везут», — призналась она после того, как пересекла границу.

Молодая девушка не сдерживала эмоций, на ее глаза наворачивались слезы.

Мария также была несколько шокирована тем, что ее лично встретил руководитель ГУР, председатель Координационного штаба Кирилл Буданов.

В марте прошлого года 16-летняя Мария была задержана в Беларуси и обвинена якобы в «терроризме».

Белорусский суд приговорил украинку к лишению свободы в колонии в условиях общего режима.

Вместе с Марией Мисюк сегодня в Украину вернулось еще 30 украинцев.

Напомним, ранее в Координационном штабе сообщили, что среди возвращенных граждан - женщины и мужчины, которые были задержаны на территории Беларуси и приговорены к различным срокам заключения- от 2 до 11 лет. Среди освобожденных гражданских есть лица, больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

Режим Лукашенко заявил, что освобождение украинцев произошло в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом

Дата публикации
Количество просмотров
348
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie