"Думала, расстреливать везут": освобожденная из белорусской неволи украинка не сдержала эмоций (видео)

Мария Мисюк / © скриншот с видео

Освобожденная из белорусской неволи 18-летняя Мария Мисюк до последнего момента не знала, что сегодня, 22 ноября, она вернется в Украину.

Об этом говорится в видео, которое опубликовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Я думала, что меня в лес расстреливать везут», — призналась она после того, как пересекла границу.

Молодая девушка не сдерживала эмоций, на ее глаза наворачивались слезы.

Мария также была несколько шокирована тем, что ее лично встретил руководитель ГУР, председатель Координационного штаба Кирилл Буданов.

В марте прошлого года 16-летняя Мария была задержана в Беларуси и обвинена якобы в «терроризме».

Белорусский суд приговорил украинку к лишению свободы в колонии в условиях общего режима.

Вместе с Марией Мисюк сегодня в Украину вернулось еще 30 украинцев.

Напомним, ранее в Координационном штабе сообщили, что среди возвращенных граждан - женщины и мужчины, которые были задержаны на территории Беларуси и приговорены к различным срокам заключения- от 2 до 11 лет. Среди освобожденных гражданских есть лица, больные тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

Режим Лукашенко заявил, что освобождение украинцев произошло в рамках достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом