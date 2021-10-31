Думали, что больше будет – Терехов о результатах экзитполов

Думали, что больше будет – Терехов о результатах экзитполов

Лидер на выборах мэра города говорит, что активность горожан была не слишком высокая.

Кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов рассчитывал на большую активность харьковчан.

Об этом Терехов сказал на брифинге вечером 31 октября после оглашения экзит-поллов, согласно которым он набирает более 50% голосов, пишет Суспільне.

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"Если бы явка была больше, результат был бы больше. Думали, что больше будет, потому что на самом деле явка вела за собой последовательно и больший результат", — сказал Терехов.

Он назвал ситуацию в Харькове стабильной и обещает, что она будет стабильной: "Харьков взял курс на развитие и будет продолжать".

Напомним, в Харькове в воскресенье, 31 октября, прошли внеочередные выборы городского головы. Избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать можно было до 20.00.

После закрытия избирательных участков в Харькове объявлены результаты экзит-полла, проведенного совместными усилиями компаний "Нью Имидж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины.

По данным экзит-полла, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.

За Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.

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