Думали, что больше будет – Терехов о результатах экзитполов

Лидер на выборах мэра города говорит, что активность горожан была не слишком высокая.
Кандидат в мэры Харькова Игорь Терехов рассчитывал на большую активность харьковчан.
Об этом Терехов сказал на брифинге вечером 31 октября после оглашения экзит-поллов, согласно которым он набирает более 50% голосов, пишет Суспільне.
"Если бы явка была больше, результат был бы больше. Думали, что больше будет, потому что на самом деле явка вела за собой последовательно и больший результат", — сказал Терехов.
Он назвал ситуацию в Харькове стабильной и обещает, что она будет стабильной: "Харьков взял курс на развитие и будет продолжать".
Напомним, в Харькове в воскресенье, 31 октября, прошли внеочередные выборы городского головы. Избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать можно было до 20.00.
После закрытия избирательных участков в Харькове объявлены результаты экзит-полла, проведенного совместными усилиями компаний "Нью Имидж Маркетинг Груп", "Хьюмен Ресерч" и Харьковской социологической сетью по заказу Комитета избирателей Украины.
По данным экзит-полла, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.
За Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей.
Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.