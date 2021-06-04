Думали, что ЕС: двое немцев на велосипедах во время кругосветного путешествия незаконно въехали в Украину

Мужчины думали, что Украина входит в ЕС, поэтому решили ехать напрямик.

Двое граждан Германии незаконно пересекли польско-украинскую границу во время путешествия по миру на велосипеде. Мужчины признались, что думали, что Украина входит в ЕС, поэтому пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Об этом сообщает пресс служба Госпогранслужбы.

Также читайте Украинец вез через границу валюту в коробках (фото)

Пограничники Львовского отряда задержали двух немцев ночью 3 июня на границе с Польшей в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев". Военные зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, который установлен на границе. Пограничный наряд прибыл на место и обнаружил двух мужчин на велосипедах.

Как оказалось, нарушители — 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ.

Свое путешествие немцы начали из Дюссельдорфа около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Сейчас на иностранцев оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Госпогранслужба Украины

Напомним, на границе Украины с Россией в Сумской области работники ГНСУ задержали без документов, который пытался незаконно попасть на территорию нашего государства. Нарушитель утверждал, что он — гражданин Украины. Однако после того, как пограничники нашли у него ксерокопию паспорта, признался, что является русским. Сам документ он закопал где-то в лесу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку