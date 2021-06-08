Душил до потери сознания: в Одессе задержали мужчину, который нападал на девушек

Правонарушитель в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одессе задержали жителя Донецкой области, который нападал на молодых женщин, душил до потери сознания и грабил.

Об этом сообщили в ГУНП.

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От действий 25-летнего молодого человека, который приехал в Одессу из Донецкой области, пострадали женщины 1991 и 1993 рождения. Он напал на них на улице, душил до потери сознания, после чего забрал ценные вещи и убежал. Злоумышленника нашли правоохранители. В арендованном квартире они изъяли часть похищенных у вещей. Остальное имущество, по словам молодого человека, он сдал в ломбард.

Действия фигуранта следователи квалифицировали по ст.187 Уголовного кодекса Украины как разбой. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе ночью на улице Греческой 17-летний парень подбежал к женщине и вырвал у нее из рук сумку с деньгами, телефоном и другим имуществом.

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