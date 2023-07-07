Душил и бил головой об пол: на Сумщине мужчина убил соседку

В Сумской области мужчина совершил жестокое убийство.

Обо всех подробностях сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Обвиняемый пришел к соседке в гости, где они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, причину которой мужчина вспомнить не может.

Разозлившись на женщину, он сначала душил ее, потом бил головой об пол, после чего ударил ножом. От полученных ранений 46-летняя потерпевшая скончалась. Мужчина с места происшествия скрылся. Через два дня односельчане обнаружили тело женщины.

В суде обвиняемый вину свою признал, уверял, что раскаивается, добавили в прокуратуре. По приговору суда он осужден за умышленное убийство к 10 годам лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области мужчина безжалостно убил 20-летнюю девушку, которая стала свидетелем преступления.

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